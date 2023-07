RORO ROCK DAY 3 bis rue de la gare Doulcon, 9 juillet 2023, Doulcon.

Doulcon,Meuse

Journée américaine : exposition de Voiture Américaine, de Moto, stand, buvette et restauration rapide.

venez nombreux les Fans de voitures américaines Harley Davison, rassemblement de voiture et moto américaine

Plus de renseignement auprès de Roland Jourdan par téléphone.. Tout public

Dimanche 2023-07-09 10:00:00 fin : 2023-07-09 . 0 EUR.

3 bis rue de la gare Lac vert plage

Doulcon 55110 Meuse Grand Est



American day: American car and motorcycle show, booths, refreshments and fast food.

come one, come all Harley Davison American Car Fans, American Car and Motorcycle Gathering

Further information from Roland Jourdan by telephone.

Día americano: Exposición de coches y motos americanos, stand, bar de refrescos y comida rápida.

venga uno, vengan todos los aficionados a los coches americanos Harley Davison, concentración de coches y motos americanos

Más información en el teléfono de Roland Jourdan.

Amerikanischer Tag: Ausstellung von amerikanischen Autos, Motorrädern, Ständen, Getränken und Schnellimbissen.

kommen Sie zahlreich Fans von amerikanischen Autos Harley Davison, Versammlung von amerikanischen Autos und Motorrädern

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch von Roland Jourdan.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE