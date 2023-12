Cet évènement est passé ANIMATION PLIAGE ET CONTES POUR ENFANTS 3 bis rue de la Bonne Fontaine Saint-Hilaire-de-Chaléons Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Hilaire-de-Chaléons ANIMATION PLIAGE ET CONTES POUR ENFANTS 3 bis rue de la Bonne Fontaine Saint-Hilaire-de-Chaléons, 16 décembre 2023, Saint-Hilaire-de-Chaléons. Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 09:30:00

fin : 2023-12-16 12:00:00 C’est bientôt Noël… pour décorer votre maison, la bibliothèque de Saint-Hilaire-de-Chaléons propose à vos enfants un atelier pliage et la lecture de contes pour les plus petits….

Rendez-vous à la bibliothèque La pause lecture de Saint-Hilaire-de-Chaléons samedi 16 décembre de 9h30 à 13h. Atelier gratuit sur inscription pour les enfants à partir de 6ans. Inscrivez vos enfants au moment des permanences de la bibliothèque : le mardi de 16h à 18h30, le mercredi de 10h30 à 12h et le samedi de 10h à 12h30. Pratique :

– parking gratuit à votre disposition sur place. Retrouvez ici tous les évènements programmés à Saint-Hilaire-de-Chaléons. .

3 bis rue de la Bonne Fontaine

Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Détails Catégories d'Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Hilaire-de-Chaléons Autres Code postal 44680 Lieu 3 bis rue de la Bonne Fontaine Adresse 3 bis rue de la Bonne Fontaine Ville Saint-Hilaire-de-Chaléons Departement Loire-Atlantique

