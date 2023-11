CLUB LECTURE POUR LES ADOS 3 bis rue de la Bonne Fontaine Saint-Hilaire-de-Chaléons, 12 décembre 2023, Saint-Hilaire-de-Chaléons.

Saint-Hilaire-de-Chaléons,Loire-Atlantique

Avis aux jeunes amateurs de lecture !

La bibliothèque de Saint-Hilaire-de-Chaléons vous propose de découvrir, de partager vos lectures, d’expliquer pourquoi vous aimez lire….

2023-12-12 fin : 2023-12-12 18:30:00. .

3 bis rue de la Bonne Fontaine Bibliothèque Les Mots Passants

Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Attention young readers!

The Saint-Hilaire-de-Chaléons library invites you to discover, share and explain why you like to read…

¡Atención, jóvenes lectores!

La biblioteca de Saint-Hilaire-de-Chaléons te invita a descubrir y compartir lo que has leído, y a explicar por qué te gusta leer…

Lesebegeisterte Jugendliche aufgepasst!

Die Bibliothek von Saint-Hilaire-de-Chaléons bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Lektüre zu entdecken, mit anderen zu teilen, zu erklären, warum Sie gerne lesen…

