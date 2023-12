SOIRÉE VIDÉO PIQUE-NIQUE SPÉCIALE NOËL 3 bis rue de la Bonne Fontaine Saint-Hilaire-de-Chaléons, 1 décembre 2023, Saint-Hilaire-de-Chaléons.

Saint-Hilaire-de-Chaléons,Loire-Atlantique

La bibliothèque de Saint-Hilaire-de-Chaléons vous invite à la magie de Noël !

Tic-tac, tic-tac… le compte à rebours va bientôt commencer !.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 19:00:00. .

3 bis rue de la Bonne Fontaine

Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Saint-Hilaire-de-Chaléons library invites you to experience the magic of Christmas!

Tick-tock, tick-tock… the countdown is about to begin!

La biblioteca de Saint-Hilaire-de-Chaléons le invita a disfrutar de la magia de la Navidad

Tic-tac, tic-tac… ¡la cuenta atrás está a punto de comenzar!

Die Bibliothek von Saint-Hilaire-de-Chaléons lädt Sie zum Weihnachtszauber ein!

Tick-tack, tick-tack … der Countdown beginnt bald!

Mise à jour le 2023-11-28 par eSPRIT Pays de la Loire