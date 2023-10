LA BOUTIQUE D’HALLOWEEN 3 bis route d’Epinal Girecourt-sur-Durbion, 28 octobre 2023, Girecourt-sur-Durbion.

Girecourt-sur-Durbion,Vosges

La boutique des bestioles (créations en papier mâché) se met à l’heure d’Halloween !!

Samedi 28, dimanche 29 octobre de 14h à 18h

Mercredi 1er novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

Venez découvrir des bestioles de circonstance…

Chats noirs, chouettes, araignées, chauve-souris et monstres gentils… Il y en aura pour tous les goûts et tous les prix !

Et bien sûr, selon l’affluence, un moment papotage, tea time et grignotage. Tout public

Dimanche 2023-10-28 14:00:00 fin : 2023-10-28 18:00:00. 0 EUR.

3 bis route d’Epinal

Girecourt-sur-Durbion 88600 Vosges Grand Est



La boutique des bestioles (papier-mâché creations) goes Halloween!

Saturday, October 28 and Sunday, October 29, 2pm to 6pm

Wednesday, November 1st, 10am to 12pm and 2pm to 6pm

Come and discover some very special critters…

Black cats, owls, spiders, bats and friendly monsters… There’s something for every taste and every price!

And of course, depending on the number of visitors, there’ll be time for a chat, tea time and nibbles!

¡La Boutique des Bestioles (creaciones de papel maché) se viste de Halloween!

Sábado 28 y domingo 29 de octubre de 14.00 a 18.00 h

Miércoles 1 de noviembre, de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.00 h

Venga a descubrir criaturas muy especiales…

Gatos negros, búhos, arañas, murciélagos y simpáticos monstruos… Para todos los gustos y todos los precios

Y, por supuesto, en función del número de visitantes, habrá tiempo para charlar, tomar el té y picar algo

Die Boutique des bestioles (Kreationen aus Pappmaché) steht ganz im Zeichen von Halloween!!!

Samstag, 28. und Sonntag, 29. Oktober von 14h bis 18h

Mittwoch, 1. November von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr

Kommen Sie vorbei und entdecken Sie die passenden Tierchen…

Schwarze Katzen, Eulen, Spinnen, Fledermäuse und freundliche Monster … Es wird für jeden Geschmack und jeden Preis etwas dabei sein!

Und natürlich, je nach Andrang, ein Moment zum Plaudern, Tea Time und Knabbern

Mise à jour le 2023-10-17 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES