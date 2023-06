Ateliers Bien-Être 3 bis Onésime Reclus Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 13 juin 2023, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt,Dordogne

L’essence du partage, un espace créé pour :

– Obtenir les clefs pour être soi-même en révélant ses potentiels,

– Parvenir à un sentiment d’apaisement et de calme jour après jour,

– Harmoniser son corps et son esprit,

– Développer et partager vos ressentis entre femme, Et professionnelle du bien-être,

– Partager des rencontres autour des thématiques d’ouverture De conscience au fil et à mesure de l’année..

2023-06-13 à ; fin : 2023-06-13 20:30:00. .

3 bis Onésime Reclus

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The essence of sharing, a space created for :

– Obtain the keys to being yourself by revealing your potential,

– Achieve a sense of peace and calm, day after day,

– Harmonize body and mind,

– Develop and share your feelings as a woman, and as a wellness professional,

– Share encounters around themes of consciousness opening throughout the year.

La esencia de compartir, un espacio creado para :

– Obtener las claves para ser tú mismo revelando tu potencial,

– Lograr una sensación de paz y calma día tras día,

– Armonizar tu cuerpo y tu mente,

– Desarrollar y compartir tus sentimientos como mujer, Y como profesional del bienestar,

– Compartir encuentros en torno a temas de apertura de conciencia a lo largo del año.

Die Essenz des Teilens, ein Raum geschaffen für :

– Die Schlüssel zu erhalten, um man selbst zu sein, indem man seine Potenziale enthüllt,

– Tag für Tag ein Gefühl der Ruhe und Gelassenheit zu erlangen,

– Körper und Geist in Einklang zu bringen,

– Entwickeln und teilen Sie Ihre Gefühle unter Frauen, und Wellness-Profis,

– Gemeinsame Treffen zu Themen, die das Bewusstsein im Laufe des Jahres erweitern.

Mise à jour le 2023-06-06 par OT du Pays Foyen