Projection | Séance : infusion, Marie Ouazzani et Nicolas Carrier 3 bis f – centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence, 15 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Projection | Séance : infusion, Marie Ouazzani et Nicolas Carrier 15 – 17 septembre 3 bis f – centre d’arts contemporains d’intérêt national Entrée libre

Séance : Infusion, Marie Ouazzani et Nicolas Carrier

Durée : 15′ – projection en continu

Réalisé en 2017 par Marie Ouazzani et Nicolas Carrier à l’occasion d’une résidence artistique, le film suit un groupe de jeunes curistes qui tentent de soigner le passé et les fantômes du Centre Hospitalier Montperrin. Les quatre personnages de cette fiction remettent en activité une fontaine, inventent une infusion, diffusent un son relaxant, brûlent de l’encens…

du 13 au 17 septembre de 14h à 18h

–

Journées européennes du patrimoine 2023 | Le 3 bis f et le service archives et documentation du Centre Hospitalier Montperrin

Un environnement architectural et paysager propice au soin : architecture pavillonnaire, jardins et fontaines.

Lien vers le programme complet des journées européennes du patrimoine au Centre Hospitalier Montperrin & propositions du service archives et documentation : https://www.3bisf.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2023

3 bis f – centre d’arts contemporains d’intérêt national Centre Hospitalier Montperrin 109 avenue du Petit Barthélémy 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13627 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442161775 http://www.3bisf.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 16 17 75 »}] [{« link »: « https://www.3bisf.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2023 »}] Depuis 1983, le 3 bis f, situé dans le Centre Hospitalier psychiatrique Montperrin, développe un lieu de créations contemporaines tant dans le domaine du spectacle vivant que dans celui des arts visuels au sein de son Centre d’Art. Chaque année, sur des temporalités variables allant de quelques semaines à plusieurs mois, des artistes et compagnies sont invités à proposer et développer des projets dans le cadre de résidences de recherche ou de création pour le lieu.

Plusieurs moments de rencontres avec les résidences en cours sont proposés et ouverts à tous les publics : sessions, ateliers de pratique collective, échanges avec les artistes, visites, conférences, représentations, expositions… Parking et transports à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©OuazzaniCarrier