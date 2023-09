Cet évènement est passé Exposition : « L’espace du soin : l’architecture comme thérapeutique » 3 bis f – centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Exposition : « L’espace du soin : l’architecture comme thérapeutique » 3 bis f – centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence, 15 septembre 2023, Aix-en-Provence. Exposition : « L’espace du soin : l’architecture comme thérapeutique » 15 – 17 septembre 3 bis f – centre d’arts contemporains d’intérêt national L’exposition présente non seulement des documents d’archives illustrant l’évolution architecturale du Centre Hospitalier Montperrin du XIXe siècle à nous jours mais aussi les oeuvres artistiques réalisées par les patients dans le cadre des ateliers thérapeutiques. 3 bis f – centre d’arts contemporains d’intérêt national Centre Hospitalier Montperrin 109 avenue du Petit Barthélémy 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13627 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442161775 http://www.3bisf.com Depuis 1983, le 3 bis f, situé dans le Centre Hospitalier psychiatrique Montperrin, développe un lieu de créations contemporaines tant dans le domaine du spectacle vivant que dans celui des arts visuels au sein de son Centre d’Art. Chaque année, sur des temporalités variables allant de quelques semaines à plusieurs mois, des artistes et compagnies sont invités à proposer et développer des projets dans le cadre de résidences de recherche ou de création pour le lieu. Plusieurs moments de rencontres avec les résidences en cours sont proposés et ouverts à tous les publics : sessions, ateliers de pratique collective, échanges avec les artistes, visites, conférences, représentations, expositions… Parking et transports à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T13:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

3 bis f - centre d'arts contemporains d'intérêt national
Centre Hospitalier Montperrin 109 avenue du Petit Barthélémy 13100 Aix-en-Provence
Aix-en-Provence
Bouches-du-Rhône

