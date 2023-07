LA BRIGADE DU CHEF – cours de cuisine avec Baptiste Trudel 3 bis Cr Anatole France, 51100 Reims Reims, 4 juillet 2023, Reims.

Reims,Marne

CUISINER AVEC LE CHEF BAPTISTE TRUDEL ET PROFITER D’UN DEJEUNER WITH A VIEW FUNKY & TASTY.

2023-07-04 fin : 2023-07-04 . .

3 bis Cr Anatole France, 51100 Reims LES 7 ANGES

Reims 51100 Marne Grand Est



COOK WITH CHEF BAPTISTE TRUDEL AND ENJOY LUNCH WITH A VIEW FUNKY & TASTY

COCINE CON EL CHEF BAPTISTE TRUDEL Y DISFRUTE DE UN ALMUERZO FUNKY Y SABROSO CON VISTAS

MIT DEM CHEFKOCH BAPTISTE TRUDEL KOCHEN UND EIN FUNKY & TASTY WITH A VIEW MITTAGESSEN GENIESSEN

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de tourisme du Grand Reims