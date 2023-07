FEU D’ARTIFICE 3 bis avenue de la Gare Doulcon, 13 juillet 2023, Doulcon.

Doulcon,Meuse

Feu d’artifice au Lac Vert Plage – spectacle pyrotechnique organisé par la Codecom du Pays de Stenay et du Val Dunois

Animation au snack bar. Tout public

Jeudi 2023-07-13 21:30:00 fin : 2023-07-13 . 0 EUR.

3 bis avenue de la Gare Base de loisirs du Lac Vert Plage

Doulcon 55110 Meuse Grand Est



Fireworks at Lac Vert Plage – pyrotechnic show organized by Codecom du Pays de Stenay et du Val Dunois

Entertainment at the snack bar

Fuegos artificiales en Lac Vert Plage – espectáculo de fuegos artificiales organizado por el Codecom du Pays de Stenay et du Val Dunois

Animación en el bar

Feuerwerk am Lac Vert Plage – pyrotechnische Show, organisiert von der Codecom du Pays de Stenay et du Val Dunois

Unterhaltung in der Snackbar

Mise à jour le 2023-06-28 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE