Porsche Nougat Cup : Journée dégustation de nougat 3 Bis Avenue d’Aygu Montélimar, 30 septembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Samedi 30 septembre aura lieu la traditionnelle arrivée sur les Allées Provençales de cette belle compétition. Pour l’occasion, rejoignez-nous pour une journée conviviale de dégustation de nos délicieux nougats artisanaux, un savoir faire depuis 1965..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

3 Bis Avenue d’Aygu Nougat Le Val Roubion

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Saturday September 30 will see the traditional finish of this great competition on the Allées Provençales. For the occasion, join us for a convivial day of tasting our delicious artisanal nougats, our expertise since 1965.

El sábado 30 de septiembre tendrá lugar el tradicional final de esta gran competición en las Allées Provençales. Para la ocasión, únase a nosotros en una jornada de convivencia en la que degustaremos nuestros deliciosos turrones caseros, una tradición que se remonta a 1965.

Am Samstag, den 30. September, findet die traditionelle Ankunft dieses schönen Wettbewerbs auf den Allées Provençales statt. Zu diesem Anlass können Sie mit uns einen geselligen Tag verbringen und unsere köstlichen, handwerklich hergestellten Nougats probieren, ein Know-how, das seit 1965 gepflegt wird.

