Become an idyllic waterfall 3 Bd Joseph II, L- 1840 Luxembourg, 3 juin 2023, Luxembourg. Become an idyllic waterfall Samedi 3 juin, 16h00 3 Bd Joseph II, L- 1840 Luxembourg Voulez-vous apprendre un instrument qui sonne comme une cascade idyllique ?

Ici au Luxembourg, vous pouvez maintenant apprendre à jouer d’un ancien instrument chinois !

Notre Centre Culturel de Chine à Luxembourg présentera un nouveau cours de Guzheng.

Bref, Guzheng est un mélange parfait entre une harpe et une cithare. Après seulement quelques leçons, vous serez capable de jouer une chanson simple.

Frais de cours:

Adultes : 150€ /10 séances par trimestre

Enfants mineurs (Moins de 18 ans) : 90€/10 séances par trimestre

2023-06-03T16:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

©China cultural center Luxembourg

