Cet évènement est passé CONCERT au Good Time avec le groupe « les Jarjilles » 3 BD François Mitterand Monistrol-sur-Loire Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire CONCERT au Good Time avec le groupe « les Jarjilles » 3 BD François Mitterand Monistrol-sur-Loire, 13 octobre 2023, Monistrol-sur-Loire. Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire Les Jarjilles vont mettre le feu au Good Time !

Restauration – Bar

GRATUIT.

2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 . .

3 BD François Mitterand Les terrasses du Mazel

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Les Jarjilles set the Good Time alight!

Catering – Bar

FREE ¡Les Jarjilles encienden el Good Time!

Catering – Bar

GRATIS Die Jarjilles werden das Good Time zum Kochen bringen!

Verpflegung – Bar

GRATIS Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire Autres Lieu 3 BD François Mitterand Adresse 3 BD François Mitterand Les terrasses du Mazel Ville Monistrol-sur-Loire Departement Haute-Loire Lieu Ville 3 BD François Mitterand Monistrol-sur-Loire latitude longitude 45.282828;4.175336

3 BD François Mitterand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monistrol-sur-loire/