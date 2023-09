Pub quiz 3 avenue Sainte-Foy Eymet, 21 novembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Le café Le Tortoni vous propose un quiz en anglais. N’hésitez pas à venir déguiser pour faire gagner des points bonus à votre équipe..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . EUR.

3 avenue Sainte-Foy Café Le Tortoni

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Café Le Tortoni is offering an English-language quiz. Don’t hesitate to come dressed up to win bonus points for your team.

El Café Le Tortoni propone un concurso de preguntas y respuestas en inglés. No dudes en venir disfrazado para ganar puntos extra para tu equipo.

Das Café Le Tortoni bietet Ihnen ein Quiz in englischer Sprache an. Zögern Sie nicht, verkleidet zu kommen, um Ihrem Team Bonuspunkte zu verschaffen.

Mise à jour le 2023-09-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides