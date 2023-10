Halloween party 3 avenue Sainte-Foy Eymet, 31 octobre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Concert avec Lesoldboys et DJ Jean-Jacques !

Exprimez votre créativité et venez dans votre plus effrayant déguisement !.

2023-10-31

3 avenue Sainte-Foy Café Le Tortoni

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Concert with Lesoldboys and DJ Jean-Jacques!

Express your creativity and come in your scariest disguise!

¡Concierto con Lesoldboys y DJ Jean-Jacques!

¡Expresa tu creatividad y ven con tu disfraz más terrorífico!

Konzert mit Lesoldboys und DJ Jean-Jacques!

Bringen Sie Ihre Kreativität zum Ausdruck und kommen Sie in Ihrer gruseligsten Verkleidung!

