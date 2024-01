CONCERT – LES OISEAUX FANTASTIQUES 3 avenue Ney Metz, samedi 27 janvier 2024.

Metz Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-27 16:00:00

fin : 2024-01-27

Depuis quelques années, l’illustrateur Grégoire Pont développe une technique de dessin sur tablette graphique qu’il anime en direct lors de ce qu’il nomme des « concerts cinesthétiques ». Avec le Trio Arcadis, nous voilà projetés dans le monde coloré du sublime et virevoltant Trio en la mineur de Maurice Ravel. Les musiciens Amandine Ley, David Violi et Nicolas Saint-Yves donnent corps aux fantaisies de cette musique, complétée par une composition de Claire-Mélanie Sinnhuber. Les volatiles hauts perchés, comme croqués à la craie, se font badins et joueurs dans ce fructueux dialogue entre les arts dont la simplicité et la beauté touchent au cœur.Tout public

6 EUR.

3 avenue Ney ARSENAL

Metz 57000 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2024-01-11 par AGENCE INSPIRE METZ