CONCERT – COULEUR.S SEXTET 3 avenue Ney Metz, mercredi 17 janvier 2024.

Metz Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-01-17 20:00:00

fin : 2024-01-17

Couleur.S sextet mêle les couleurs sonores imaginées par Olivier Messiaen à celles du jazz et des musiques improvisées. En s’inspirant des matériaux utilisés par le compositeur, la formation opère le métissage de deux mondes supposés très différents, autant de nuances dans lesquelles on se plonge comme au cœur d’une peinture abstraite. Au sein de ce troisième volet d’une trilogie entamée en solo puis en trio, le groupe de Pierre Boespflug intègre les ondes Martenot, instrument fétiche de Messiaen, le trombone comme force « tellurique » des vents et le violon, prolongement vers les airs de la contrebasse terrestre.Tout public

.

3 avenue Ney ARSENAL

Metz 57000 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2024-01-09 par AGENCE INSPIRE METZ