EXPOSITION – ANIMAL VINCENT MUNIER 3 avenue Ney Metz, vendredi 12 janvier 2024.

Metz Moselle

Début : Vendredi 2024-01-12

fin : 2024-03-31

Amoureux des grands espaces sauvages et voyageur de l’extrême, Vincent Munier a choisi la photographie comme outil pour exprimer ses rêves, ses émotions et ses rencontres. Inspiré par les estampes des peintres japonais et l’art minimaliste, son travail met en scène l’animal au coeur de son environnement. Des espèces telles que la panthère des neiges, le loup blanc, l’ours brun, le harfang des neiges ou le boeuf musqué font partie de ce bestiaire qu’il continue d’explorer à travers des expéditions engagées, en solitaire.

Vernissage : 12 janvier 2024 à 18h30Tout public

0 EUR.

3 avenue Ney ARSENAL

Metz 57000 Moselle Grand Est



