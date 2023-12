CONCERT DU NOUVEL AN – DE MADRID A VIENNE 3 avenue Ney Metz, 28 décembre 2023, Metz.

Metz Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-28 20:00:00

fin : 2023-12-30

Savez-vous que le Danube prend sa source en Espagne ? Et qu’il fait même un gros méandre par Cuba au son d’un mambo ? Johann Strauss semble y croire, composant une Marche espagnole rythmée par les castagnettes. D’España cañi, le plus célèbre des paso dobles, au Beau Danube bleu, la plus célèbre des valses, la distance n’est pas si grande : les têtes tournent tout autant. Certes, l’ivresse de Voix du printemps n’a pas la sauvagerie de la Danse rituelle du feu de Falla. L’ouverture de La Chauve-Souris, elle, met tous les géographes d’accord en mêlant valses et csárdás, nous rappelant que le même fleuve ensorcelant coule à Vienne et Budapest..

3 avenue Ney L’ARSENAL

Metz 57000 Moselle Grand Est



