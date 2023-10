CONCERT DE NOËL À L’ARSENAL 3 avenue Ney Metz, 16 décembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Harmonie municipale de Metz Concert de Noël : de Vienne à Broadway La musique viennoise au XIXe siècle regroupe un répertoire de valses, polkas, galops, opérettes… Johann Strauss et Joseph Lanner. Tout public

Dimanche 2023-12-16 16:00:00 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

3 avenue Ney ARSENAL – Grande salle

Metz 57000 Moselle Grand Est



Harmonie municipale de Metz Christmas concert: from Vienna to Broadway Viennese music in the 19th century includes a repertoire of waltzes, polkas, galops, operettas? Johann Strauss and Joseph Lanner

Harmonie municipale de Metz Concierto de Navidad: de Viena a Broadway La música vienesa del siglo XIX incluía un repertorio de valses, polcas, galops, operetas? Johann Strauss y Joseph Lanner

Harmonie municipale de Metz Weihnachtskonzert: von Wien bis zum Broadway Die Wiener Musik des 19. Jahrhunderts umfasst ein Repertoire an Walzern, Polkas, Galopps, Operetten? Johann Strauss und Joseph Lanner

