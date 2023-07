SPECTACLE – YOM ET LÉO JASSEF : ALONE IN THE LIGHT 3 avenue Ney Metz, 13 décembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Avec la complicité du piano de Léo Jassef, Yom plonge dans les racines du klezmer traditionnel pour le revisiter à sa manière. Sous des formes esthétiques musicales les plus diverses, (ou totalement éclectiques), sans jamais perdre de vue son approche de l’âme humaine, son besoin d’universalité et de spiritualité, Yom crée ainsi son propre langage musical, puisé dans une mémoire très ancienne qui oscille et évolue dans notre monde contemporain.

En partenariat avec l’Arsenal

Avec le soutien financier du Ministère de la Culture, de la Région Grand Est, du Département de la Moselle, de la Ville de Metz, de la Ville de Montigny les Metz, du Consistoire israélite de la Moselle, de la Communauté israélite de Metz, des sociétés Benedic, BPALC, Demathieu Bard et KPMG et des associations AEPJ, FJF, FSJU et B’nai Brith Elie Bloch et Armand Kraemer. Tout public

Mercredi 2023-12-13 20:00:00 fin : 2023-12-13 21:30:00. 26 EUR.

3 avenue Ney Arsenal

Metz 57000 Moselle Grand Est



With the complicity of Léo Jassef?s piano, Yom plunges into the roots of traditional klezmer to revisit it in his own way. In a wide variety of musical aesthetic forms (or totally eclectic), without ever losing sight of his approach to the human soul, his need for universality and spirituality, Yom creates his own musical language, drawing on a very ancient memory that oscillates and evolves in our contemporary world.

In partnership with Arsenal

With the financial support of the Ministère de la Culture, Région Grand Est, Département de la Moselle, Ville de Metz, Ville de Montigny les Metz, Consistoire israélite de la Moselle, Communauté israélite de Metz, Benedic, BPALC, Demathieu Bard and KPMG, and the associations AEPJ, FJF, FSJU and B’nai Brith Elie Bloch et Armand Kraemer

Con la ayuda del piano de Léo Jassef, Yom se adentra en las raíces del klezmer tradicional para revisitarlo a su manera. Utilizando una amplia gama de formas estéticas musicales (y algunas completamente eclécticas), y sin perder nunca de vista su acercamiento al alma humana y su necesidad de universalidad y espiritualidad, Yom crea su propio lenguaje musical, inspirándose en una memoria muy antigua que oscila y evoluciona en nuestro mundo contemporáneo.

En colaboración con el Arsenal

Con el apoyo financiero del Ministère de la Culture, la Région Grand Est, el Département de la Moselle, la Ville de Metz, la Ville de Montigny les Metz, el Consistoire israélite de la Moselle, la Communauté israélite de Metz, las empresas Benedic, BPALC, Demathieu Bard y KPMG y las asociaciones AEPJ, FJF, FSJU y B’nai Brith Elie Bloch y Armand Kraemer

Mit der Unterstützung von Léo Jassef am Klavier taucht Yom in die Wurzeln des traditionellen Klezmer ein, um ihn auf seine Weise neu zu interpretieren. In den unterschiedlichsten ästhetischen musikalischen Formen (oder völlig eklektisch), ohne jemals seine Annäherung an die menschliche Seele, sein Bedürfnis nach Universalität und Spiritualität aus den Augen zu verlieren, schafft Yom so seine eigene musikalische Sprache, die aus einer sehr alten Erinnerung schöpft, die in unserer heutigen Welt schwankt und sich weiterentwickelt.

In Partnerschaft mit dem Arsenal

Mit finanzieller Unterstützung des Kulturministeriums, der Region Grand Est, des Département Moselle, der Stadt Metz, der Stadt Montigny les Metz, des Consistoire israélite de la Moselle, der Communauté israélite de Metz, der Unternehmen Benedic, BPALC, Demathieu Bard und KPMG sowie der Vereine AEPJ, FJF, FSJU und B’nai Brith Elie Bloch et Armand Kraemer

