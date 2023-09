EXPOSITION – INSPIRE EXPIRE RESPIRE 3 avenue Ney Metz, 20 septembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Suite d’un long travail de recherches et d’expérimentations des techniques de la photographie argentique, Laurence Demaison crée des images intrigantes et singulières, entre légèreté et gravité.

À travers cette exposition, l’artiste présente un cheminement entre quêtes et questionnements identitaires, le tout ponctué d’humour décalé et oxygénant.. Tout public

Dimanche 2023-09-20 14:00:00 fin : 2023-12-31 18:00:00. 0 EUR.

3 avenue Ney ARSENAL

Metz 57000 Moselle Grand Est



Following a long period of research and experimentation with silver-based photography techniques, Laurence Demaison creates intriguing and singular images, somewhere between lightness and gravity.

In this exhibition, the artist presents a journey through quests and questions of identity, punctuated by a quirky, oxygenating sense of humor.

Tras un largo periodo de investigación y experimentación con técnicas fotográficas basadas en la plata, Laurence Demaison crea imágenes intrigantes y singulares que logran un equilibrio entre ligereza y gravedad.

En esta exposición, la artista nos embarca en un viaje a través de las búsquedas y los interrogantes de la identidad, salpicado de un sentido del humor peculiar y refrescante.

Laurence Demaison hat lange recherchiert und mit den Techniken der Silberfotografie experimentiert, um faszinierende und einzigartige Bilder zwischen Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit zu schaffen.

In dieser Ausstellung präsentiert die Künstlerin eine Reise zwischen Identitätssuche und -fragen, die von einem schrägen und sauerstoffreichen Humor begleitet wird.

