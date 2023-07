COURONNEMENT DE LA REINE DE LA MIRABELLE 3 avenue Ney Metz, 19 août 2023, Metz.

Metz,Moselle

Election et couronnement de la nouvelle reine de la mirabelle : une cérémonie sera organisée dans la Grand Salle. La cérémonie sera rediffusée en direct sur l’Esplanade et les Réseaux Sociaux. Tout public

Samedi 2023-08-19 20:30:00 fin : 2023-08-19 . 0 EUR.

3 avenue Ney L’ARSENAL

Metz 57000 Moselle Grand Est



Election and crowning of the new Mirabelle plum queen: a ceremony will be held in the Grand Salle. The ceremony will be broadcast live on the Esplanade and on Social Networks

Elección y coronación de la nueva reina de la ciruela Mirabelle: se celebrará una ceremonia en la Grand Salle. La ceremonia se retransmitirá en directo en la Explanada y en las redes sociales

Wahl und Krönung der neuen Mirabellenkönigin: Eine Zeremonie wird im Großen Saal abgehalten. Die Zeremonie wird live auf der Esplanade und in den Sozialen Netzwerken übertragen

