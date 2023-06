CONCERT – THÉO ET VALENTIN CECCALDI-CONSTANTINE 3 avenue Ney Metz, 7 juin 2023, Metz.

Metz,Moselle

Grand Orchestre du Tricot

Récitant Robin Mercier

Violon Théo Ceccaldi

Sax ténor, claviers Quentin Biardeau

Saxophones, clarinettes Gabriel Lemaire

Guitares Guillaume Aknine

Piano, claviers Léo Jassef

Violoncelle, basse Valentin Ceccaldi

Batterie, percussions Florian Satche, Adrien Chennebault

Direction artistique et conception Valentin et Théo Ceccaldi

Musique originale Serge Ceccaldi

Arrangements Valentin Ceccaldi, Théo Ceccaldi, Quentin Biardeau, Roberto Negro

Textes Robin Mercier, Fantazio, Abdullah Miniawy

Mise en scène Hédi Tillette-de-Clermont-Tonnerre

Scénographie et création lumière Guillaume Cousin

Son Mathieu Pion, Pierre-Emmanuel Mériaud

Sous l’impulsion de Théo et Valentin Ceccaldi, le Grand Orchestre du Tricot a confectionné une superbe fresque sonore, constituée de fragments de lieux, d’époques et d’influences. Inspiré par l’histoire familiale des deux frères, Constantine est un concentré d’énergies et d’images. Ce road-movie imaginaire, où résonne la musique de l’exil mais aussi celle des paysages retrouvés, est piloté par un orchestre tantôt joueur, doux ou tonitruant. De nombreux invités prestigieux (Abdullah Miniawy, Leïla Martial, Émile Parisien et Fantazio) portent encore plus loin l’écho de Constantine, alternant entre émotion et fantaisie pure.. Tout public

Mercredi 2023-06-07 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-07 . EUR.

3 avenue Ney L’ARSENAL

Metz 57000 Moselle Grand Est



Grand Orchestre du Tricot

Recitalist Robin Mercier

Violin Théo Ceccaldi

Tenor sax, keyboards Quentin Biardeau

Saxophones, clarinets Gabriel Lemaire

Guitars Guillaume Aknine

Piano, keyboards Léo Jassef

Cello, bass Valentin Ceccaldi

Drums, percussion Florian Satche, Adrien Chennebault

Artistic direction and design Valentin and Théo Ceccaldi

Original music Serge Ceccaldi

Arrangements Valentin Ceccaldi, Théo Ceccaldi, Quentin Biardeau, Roberto Negro

Texts Robin Mercier, Fantazio, Abdullah Miniawy

Stage direction Hédi Tillette-de-Clermont-Tonnerre

Set and lighting design Guillaume Cousin

Sound Mathieu Pion, Pierre-Emmanuel Mériaud

Under the direction of Théo and Valentin Ceccaldi, the Grand Orchestre du Tricot has created a superb fresco of sound, made up of fragments of places, eras and influences. Inspired by the brothers’ family history, Constantine is a concentrate of energy and images. This imaginary road-movie, where the music of exile resonates as much as that of rediscovered landscapes, is driven by an orchestra that is at times playful, gentle or thunderous. Numerous prestigious guests (Abdullah Miniawy, Leïla Martial, Émile Parisien and Fantazio) carry the echoes of Constantine even further, alternating between emotion and pure fantasy.

Gran Orquesta del Tricot

Recitalista Robin Mercier

Violín Théo Ceccaldi

Saxo tenor, teclados Quentin Biardeau

Saxos, clarinetes Gabriel Lemaire

Guitarras Guillaume Aknine

Piano, teclados Léo Jassef

Violonchelo, bajo Valentin Ceccaldi

Batería, percusión Florian Satche, Adrien Chennebault

Dirección artística y diseño Valentin y Théo Ceccaldi

Música original Serge Ceccaldi

Arreglos Valentin Ceccaldi, Théo Ceccaldi, Quentin Biardeau, Roberto Negro

Textos Robin Mercier, Fantazio, Abdullah Miniawy

Dirección Hédi Tillette-de-Clermont-Tonnerre

Escenografía e iluminación Guillaume Cousin

Sonido Mathieu Pion, Pierre-Emmanuel Mériaud

Bajo la dirección de Théo y Valentin Ceccaldi, la Gran Orquesta del Tricot ha elaborado un magnífico fresco sonoro, hecho de fragmentos de lugares, épocas e influencias. Inspirada en la historia familiar de los hermanos, Constantine es una concentración de energía e imágenes. Esta road-movie imaginaria, donde la música del exilio resuena tanto como la de los paisajes reencontrados, está animada por una orquesta a veces juguetona, suave o atronadora. Una serie de prestigiosos invitados (Abdullah Miniawy, Leïla Martial, Émile Parisien y Fantazio) llevan aún más lejos los ecos de Constantine, alternando emoción y pura fantasía.

Grand Orchestre du Tricot

Sprecher Robin Mercier

Violine Théo Ceccaldi

Tenorsax, Keyboards Quentin Biardeau

Saxophone, Klarinetten Gabriel Lemaire

Gitarren Guillaume Aknine

Klavier, Keyboards Léo Jassef

Violoncello, Bass Valentin Ceccaldi

Schlagzeug, Perkussion Florian Satche, Adrien Chennebault

Künstlerische Leitung und Konzeption Valentin und Théo Ceccaldi

Originalmusik Serge Ceccaldi

Arrangements Valentin Ceccaldi, Théo Ceccaldi, Quentin Biardeau, Roberto Negro

Texte Robin Mercier, Fantazio, Abdullah Miniawy

Inszenierung Hédi Tillette-de-Clermont-Tonnerre

Bühnenbild und Lichtgestaltung Guillaume Cousin

Ton Mathieu Pion, Pierre-Emmanuel Mériaud

Unter der Leitung von Théo und Valentin Ceccaldi hat das Grand Orchestre du Tricot ein wunderschönes Klangfresko aus Fragmenten von Orten, Epochen und Einflüssen zusammengestellt. Inspiriert von der Familiengeschichte der beiden Brüder ist Constantine ein Konzentrat aus Energien und Bildern. Dieses imaginäre Roadmovie, in dem die Musik des Exils, aber auch die der wiedergefundenen Landschaften erklingt, wird von einem Orchester gesteuert, das mal verspielt, sanft oder donnernd ist. Zahlreiche renommierte Gäste (Abdullah Miniawy, Leïla Martial, Émile Parisien und Fantazio) tragen das Echo von Constantine noch weiter, indem sie zwischen Emotion und reiner Fantasie wechseln.

Mise à jour le 2023-06-01 par AGENCE INSPIRE METZ