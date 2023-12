Menu de la Saint-Sylvestre à emporter du Relais de Gascogne 3 Avenue Max Grosselle Mézin, 31 décembre 2023, Mézin.

Mézin Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31

Le Relais de Gascogne vous propose un menu du Réveillon de l’an à emporter.

– gourmandise de canard et sa gelée au gros manseng

– la bouchée feuilletée aux fruits de mer

– chapon rôti et sa sauce aux cèpes OU pièce de veau braisée et sa sauce au foie gras

– légumes de saison

– charlotte aux fruits rouges et sa crème anglaise.

Le Relais de Gascogne vous propose un menu du Réveillon de l’an à emporter.

– gourmandise de canard et sa gelée au gros manseng

– la bouchée feuilletée aux fruits de mer

– chapon rôti et sa sauce aux cèpes OU pièce de veau braisée et sa sauce au foie gras

– légumes de saison

– charlotte aux fruits rouges et sa crème anglaise

Le Relais de Gascogne vous propose un menu du Réveillon de l’an à emporter.

– gourmandise de canard et sa gelée au gros manseng

– la bouchée feuilletée aux fruits de mer

– chapon rôti et sa sauce aux cèpes OU pièce de veau braisée et sa sauce au foie gras

– légumes de saison

– charlotte aux fruits rouges et sa crème anglaise

EUR.

3 Avenue Max Grosselle Le Relais de Gascogne

Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par OT de l’Albret