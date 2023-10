Semaine Réduction des Déchets – projection du film Après-Demain 3 avenue Maréchal Foch Valréas, 25 novembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Durant la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, le musée vous propose le film Après-Demain de Cyril Dion et Laure Nouhalat, suivi d’un échange avec des acteurs locaux autour d’initiatives locales.

Gratuit – Sur réservation 04 90 35 58 75.

3 avenue Maréchal Foch Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



During the European Week for Waste Reduction, the museum presents the film Après-Demain by Cyril Dion and Laure Nouhalat, followed by a discussion with local players on local initiatives.

Free – By reservation 04 90 35 58 75

Con motivo de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, el museo proyecta la película Après-Demain, de Cyril Dion y Laure Nouhalat, seguida de un debate con agentes locales sobre iniciativas locales.

Gratuito – Previa reserva 04 90 35 58 75

Während der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung zeigt Ihnen das Museum den Film Après-Demain von Cyril Dion und Laure Nouhalat, gefolgt von einem Austausch mit lokalen Akteuren über lokale Initiativen.

Kostenlos – Mit Reservierung 04 90 35 58 75

