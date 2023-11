Le musée joue le jeu Banksy ! 3 avenue Maréchal Foch Valréas, 7 novembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

A l’occasion de la présentation de l’exposition « Banksy Modeste Collection » au Château de Simiane à Valréas, le Musée vous propose de réaliser une œuvre en carton d’après Banksy !.

2023-11-07 fin : 2023-11-18 . .

3 avenue Maréchal Foch Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



To coincide with the presentation of the « Banksy Modest Collection » exhibition at the Château de Simiane in Valréas, the Museum is offering you the chance to create a cardboard work inspired by Banksy!

Con motivo de la exposición « Banksy Modest Collection » en el castillo de Simiane en Valréas, el museo le invita a crear una obra de cartón inspirada en Banksy

Anlässlich der Präsentation der Ausstellung « Banksy Modeste Collection » im Château de Simiane in Valréas schlägt Ihnen das Museum vor, ein Werk aus Karton nach Banksy zu gestalten!

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes