Le carton dans l’art au Musée du Cartonnage ! 3 avenue Maréchal Foch Valréas, 16 septembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Dans le cadre de l’exposition Transparences, qui présente les créations d’Angélina Maia et de Sarah Barthélémy-Sibi, le musée vous propose une série de films sur le travail d’artistes autour du carton..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

As part of the Transparences exhibition, featuring creations by Angélina Maia and Sarah Barthélémy-Sibi, the museum presents a series of films on artists’ work with cardboard.

En el marco de la exposición Transparencias, que presenta obras de Angélina Maia y Sarah Barthélémy-Sibi, el museo proyecta una serie de películas sobre el trabajo de los artistas con el cartón.

Im Rahmen der Ausstellung Transparences, die die Kreationen von Angélina Maia und Sarah Barthélémy-Sibi zeigt, präsentiert das Museum eine Reihe von Filmen über die Arbeit von Künstlern rund um den Werkstoff Karton.

