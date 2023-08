Visites commentées de l’exposition Transparences 3 avenue Maréchal Foch Valréas, 16 septembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Dans le cadre de l’exposition Transparences, qui présente les créations d’Angélina Maia et de Sarah Barthélémy-Sibi jusqu’au 30 septembre, le musée vous propose des visites commentées.

L’entrée est gratuite durant les deux jours..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

3 avenue Maréchal Foch Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Transparences exhibition, featuring the work of Angélina Maia and Sarah Barthélémy-Sibi until September 30, the museum is offering guided tours.

Admission is free on both days.

En el marco de la exposición Transparencias, que presenta hasta el 30 de septiembre la obra de Angélina Maia y Sarah Barthélémy-Sibi, el museo ofrece visitas guiadas.

La entrada es gratuita ambos días.

Im Rahmen der Ausstellung Transparences, die bis zum 30. September die Kreationen von Angélina Maia und Sarah Barthélémy-Sibi zeigt, bietet Ihnen das Museum kommentierte Führungen an.

Der Eintritt ist an beiden Tagen kostenlos.

