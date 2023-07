Les visites de l’été ! 3 avenue Maréchal Foch Valréas, 6 juillet 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Des visites guidées qui cartonnent !

Un jeudi sur deux du 21 juin au 21 septembre

Uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Pays de Grignan-Enclave des Papes et sous réserve d’un minimum de 5 personnes..

2023-07-06 11:00:00 fin : 2023-07-06 12:00:00. .

3 avenue Maréchal Foch Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Guided tours are a hit!

Every other Thursday from June 21 to September 21

Reservations required at the Pays de Grignan-Enclave des Papes Tourist Office, subject to a minimum of 5 people.

Visitas guiadas de éxito

Cada segundo jueves del 21 de junio al 21 de septiembre

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo del Pays de Grignan-Enclave des Papes, a partir de 5 personas.

Führungen, die ein Hit sind!

Jeden zweiten Donnerstag vom 21. Juni bis 21. September

Nur mit Reservierung beim Office de Tourisme Pays de Grignan-Enclave des Papes und unter der Voraussetzung einer Mindestteilnehmerzahl von 5 Personen.

Mise à jour le 2023-06-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes