Début : 2024-01-13 18:00:00

fin : 2024-01-13 Atikin, artiste plasticienne qui a créé sur Rognes le » Wowen art » et qui reçoit des artistes en résidence, proposera une conférence illustrée sur l’Histoire de l’art menant à l’art actuel..

Atikin, artiste plasticienne qui a créé sur Rognes le » Wowen art » et qui reçoit des artistes en résidence, proposera une conférence illustrée sur l'Histoire de l'art menant à l'art actuel.

Causeries et pot de l’amitié. EUR.

3 avenue Léo Lagrange Maison de la Jeunesse et de la Culture

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

