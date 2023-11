Atelier de Naturopathie n°2 : La santé intestinale 3 avenue Léo Lagrange Lambesc, 25 novembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

La MJC de Lambesc en partenariat avec Vert éclat – Cathie Le Parc naturopathe, vous propose un nouvel atelier découverte de la naturopathie. Au programme : la santé intestinale..

2023-11-25 14:30:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. EUR.

3 avenue Léo Lagrange Maison de la Jeunesse et de la Culture

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Lambesc MJC, in partnership with Vert éclat – Cathie Le Parc naturopath, offers a new naturopathic discovery workshop. On the program: intestinal health.

El Lambesc MJC, en colaboración con la naturópata Vert éclat – Cathie Le Parc, propone un nuevo taller de descubrimiento de la naturopatía. En el programa: la salud intestinal.

Das MJC Lambesc bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit Vert éclat – Cathie Le Parc naturopathe einen neuen Workshop zur Entdeckung der Naturheilkunde an. Auf dem Programm steht die Darmgesundheit.

Mise à jour le 2023-11-15 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc