Conférence : « L’intelligence et la main » – Maria Montessori 3 avenue Léo Lagrange Lambesc, 10 novembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

La MJC de Lambesc vous propose une conférence sur la pédagogie mise en œuvre par Maria Montessori au début du XXe siècle..

2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-10 . .

3 avenue Léo Lagrange Maison de la Jeunesse et de la Culture

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lambesc’s MJC invites you to a lecture on Maria Montessori’s teaching methods in the early 20th century.

El MJC de Lambesc ofrece una conferencia sobre el método de enseñanza desarrollado por Maria Montessori a principios del siglo XX.

Das MJC Lambesc bietet Ihnen einen Vortrag über die Pädagogik, die Maria Montessori Anfang des 20.

Mise à jour le 2023-10-18 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc