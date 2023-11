1ères Rencontres EPOS – FR 3 avenue Jean Monnet Saint-Jean-Cap-Ferrat, 7 novembre 2023, Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Saint-Jean-Cap-Ferrat,Alpes-Maritimes

REF2023, 1ères Rencontres Epos-France (EX: Résif-Epos) se dérouleront du mardi 7 novembre au vendredi 10 novembre 2023, à Saint-Jean-Cap-Ferrat (près de Nice). Ouvertes à tous les chercheurs, étudiants et ingénieurs intéressés par les données Epos-france..

2023-11-07 fin : 2023-11-10 . .

3 avenue Jean Monnet Hôtel Delcloy

Saint-Jean-Cap-Ferrat 06230 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



REF2023, the 1st Epos-France Meetings (EX: Résif-Epos) will take place from Tuesday 7 November to Friday 10 November 2023, in Saint-Jean-Cap-Ferrat (near Nice). Open to all researchers, students and engineers interested in Epos-france data.

REF2023, los primeros Encuentros Epos-Francia (EX: Résif-Epos) tendrán lugar del martes 7 de noviembre al viernes 10 de noviembre de 2023, en Saint-Jean-Cap-Ferrat (cerca de Niza). Abierto a todos los investigadores, estudiantes e ingenieros interesados en los datos de Epos-france.

REF2023, das erste Epos-Frankreich-Treffen (EX: Résif-Epos) findet von Dienstag, den 7. November bis Freitag, den 10. November 2023 in Saint-Jean-Cap-Ferrat (in der Nähe von Nizza) statt. Die Veranstaltung steht allen Forschern, Studenten und Ingenieuren offen, die sich für die Epos-Daten interessieren.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur