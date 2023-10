Le Noble Art de la Boxe I 3 Avenue Jean Darrigrand Bayonne, 14 octobre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du festival Haizebegi, nous vous invitons à découvrir à la cité des Arts, proche du quartier saint-Léon, une fête de la boxe le 14 octobre sous le parrainage de la Fédération Française de Boxe, de l’Automne de l’Olympiade Culturelle Paris 2024 et de la Fête de la Science du CNRS. Pendant l’été, Saïd Skouma, septuple champion d’Europe et vice-chamion du monde, a animé des entraînements, à la Cité Breuer, à l’Aviron Bayonnais, au Conservatoire avec la chorégraphe Zoé Dumont. Ces rencontres ont façonné le programme : préparation physique et technique, handiboxe, combats avec affrontement de batteries – Stéphane Galland contre Nouhem Charliac, chacun allié à un boxeur ou une boxeuse. Et comme un cadeau venu du plus profond de sa carrière de champion, Saïd Skouma dit lui-même des extraits de son livre Le Corps du Boxeur, accompagné le trio jazz Aka Moon..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 22:00:00. EUR.

3 Avenue Jean Darrigrand Cité des Arts

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the Haizebegi festival, we invite you to discover a boxing festival on October 14 in the Cité des Arts, near the Saint-Léon district, under the sponsorship of the Fédération Française de Boxe, the Automne de l?Olympiade Culturelle Paris 2024 and the Fête de la Science du CNRS. Over the summer, Saïd Skouma, seven-time European champion and world runner-up, led training sessions at Cité Breuer, Aviron Bayonnais and the Conservatoire with choreographer Zoé Dumont. These encounters shaped the program: physical and technical preparation, handiboxing, fights with battery clashes? Stéphane Galland versus Nouhem Charliac, each allied with a boxer or boxeress. And as a gift from the depths of his champion career, Saïd Skouma himself recites extracts from his book Le Corps du Boxeur, accompanied by the jazz trio Aka Moon.

En el marco del festival Haizebegi, le invitamos a descubrir un festival de boxeo el 14 de octubre en la Cité des Arts, cerca del barrio de Saint Léon, patrocinado por la Federación Francesa de Boxeo, el Otoño de la Olimpiada Cultural de París 2024 y el Festival de las Ciencias del CNRS. Durante el verano, Saïd Skouma, siete veces campeón de Europa y subcampeón del mundo, dirigió sesiones de entrenamiento en la Cité Breuer, el Aviron Bayonnais y el Conservatorio con la coreógrafa Zoé Dumont. Estos encuentros dieron forma al programa: preparación física y técnica, handiboxing, combates con choque de baterías.. Stéphane Galland contra Nouhem Charliac, cada uno emparejado con un boxeador. Y como un regalo de las profundidades de su carrera de campeón, el propio Saïd Skouma recitará extractos de su libro Le Corps du Boxeur, acompañado por el trío de jazz Aka Moon.

Im Rahmen des Festivals Haizebegi laden wir Sie ein, in der Cité des Arts, in der Nähe des Viertels Saint Léon, am 14. Oktober ein Boxfest zu entdecken, das unter der Schirmherrschaft des französischen Boxverbands, des Herbstes der Kulturolympiade Paris 2024 und des Wissenschaftsfests des CNRS steht. Während des Sommers leitete Saïd Skouma, siebenfacher Europameister und Vizeweltmeister, Trainingsstunden in der Cité Breuer, beim Aviron Bayonnais und am Konservatorium mit der Choreographin Zoé Dumont. Diese Begegnungen haben das Programm geprägt: körperliche und technische Vorbereitung, Handiboxen, Kämpfe mit Batteriebegegnung ? Stéphane Galland gegen Nouhem Charliac, jeder verbündet mit einem Boxer oder einer Boxerin. Und wie ein Geschenk aus den Tiefen seiner Champion-Karriere spricht Saïd Skouma selbst Auszüge aus seinem Buch Le Corps du Boxeur, begleitet vom Jazz-Trio Aka Moon.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Bayonne