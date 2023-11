YOGA 3 Avenue Georges Clémenceau Chambon-sur-Voueize, 21 décembre 2023, Chambon-sur-Voueize.

Chambon-sur-Voueize,Creuse

Séance de yoga et littérature, gratuite pour adultes et ados dès 12 ans. Animé par Myriam, professeur de Yoga avec le concours des bibliothécaires..

2023-12-21 fin : 2023-12-21 . .

3 Avenue Georges Clémenceau

Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Free yoga and literature session for adults and teens aged 12 and over. Led by yoga teacher Myriam, with the help of librarians.

Sesión gratuita de yoga y literatura para adultos y adolescentes a partir de 12 años. Dirigida por la profesora de yoga Myriam con la ayuda de los bibliotecarios.

Kostenlose Yoga- und Literaturstunde für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren. Geleitet von Myriam, Yogalehrerin, mit Unterstützung der Bibliothekarinnen.

Mise à jour le 2023-11-17 par Creuse Confluence Tourisme