YOGA Eco-anxiété 3 Avenue Georges Clémenceau Chambon-sur-Voueize, 8 décembre 2023, Chambon-sur-Voueize.

Chambon-sur-Voueize,Creuse

YOGA Eco anxiété dans le cadre de la journée mondiale du Climat : sur la pause déjeuner Yoga, lectures et repas partagé (chacun apporte son repas). Gratuit, animé par Myriam, professeur de Yoga avec le concours des bibliothécaires..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 14:00:00. .

3 Avenue Georges Clémenceau

Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Eco Anxiety YOGA as part of World Climate Day: during lunchtime, Yoga, readings and a shared meal (bring your own). Free, led by yoga teacher Myriam with the help of librarians.

Eco YOGA de la Angustia en el marco del Día Mundial del Clima: durante la pausa del almuerzo Yoga, lecturas y comida compartida (traiga la suya). Gratuito, dirigido por la profesora de yoga Myriam con la ayuda de los bibliotecarios.

YOGA Eco anxiété im Rahmen des Weltklimatags: In der Mittagspause Yoga, Lesungen und gemeinsames Essen (jeder bringt sein Essen mit). Kostenlos, geleitet von Myriam, Yogalehrerin, in Zusammenarbeit mit den Bibliothekarinnen.

Mise à jour le 2023-11-17 par Creuse Confluence Tourisme