Temps de soutien à l’allaitement 3 Avenue Georges Clemenceau Chambon-sur-Voueize, 7 octobre 2023, Chambon-sur-Voueize.

Chambon-sur-Voueize,Creuse

L’association « 1 2 3 Parent » propose un temps de soutien et d’échange à l’allaitement. Ouvert à tous, parents, jeunes parents, futurs parents.

À la médiathèque de Chambon-sur-Voueize le samedi 7 octobre de 10h à 12h..

3 Avenue Georges Clemenceau

Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The « 1 2 3 Parent » association offers a time for breastfeeding support and discussion. Open to all parents, young parents and future parents.

At the Chambon-sur-Voueize media library on Saturday October 7, from 10am to 12pm.

La asociación « 1 2 3 Parent » ofrece una sesión de apoyo y debate sobre la lactancia materna. Abierta a todos los padres, padres jóvenes y futuros padres.

En la mediateca de Chambon-sur-Voueize, el sábado 7 de octubre de 10.00 a 12.00 h.

Der Verein « 1 2 3 Parent » bietet eine Zeit der Unterstützung und des Austauschs zum Thema Stillen an. Offen für alle, Eltern, junge Eltern, zukünftige Eltern.

In der Mediathek von Chambon-sur-Voueize am Samstag, den 7. Oktober von 10 bis 12 Uhr.

