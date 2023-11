Médiathèque – Atelier d’écriture 3 Avenue George Clémenceau Chambon-sur-Voueize, 2 décembre 2023, Chambon-sur-Voueize.

Chambon-sur-Voueize,Creuse

Atelier d’écriture

Exercices d’ ‘écritures ludiques et créatifs pour tous

Atelier proposé par l’association Cultures en marche animé par Anne-Marie CARIOU.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 12:00:00. .

3 Avenue George Clémenceau Médiathèque

Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Writing workshop

Playful and creative writing exercises for all

Workshop organized by the association Cultures en marche, led by Anne-Marie CARIOU

Taller de escritura

Ejercicios de escritura lúdicos y creativos para todos

Taller organizado por la asociación Cultures en marche y dirigido por Anne-Marie CARIOU

Schreibwerkstatt

Spielerische und kreative Schreibübungen für alle

Dieser Workshop wird von der Organisation Cultures en marche angeboten und von Anne-Marie CARIOU geleitet

Mise à jour le 2023-11-16 par Creuse Confluence Tourisme