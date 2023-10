1,2,3…parents 3 avenue George Clémenceau Chambon-sur-Voueize, 4 novembre 2023, Chambon-sur-Voueize.

Chambon-sur-Voueize,Creuse

Temps d’échange et de parole sur l’allaitement.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 12:00:00. .

3 avenue George Clémenceau Médiathèque Creuse Confluence

Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A time to talk and exchange ideas about breastfeeding

Un momento para hablar de la lactancia materna

Zeit für Austausch und Gespräche über das Stillen

Mise à jour le 2023-09-30 par Creuse Confluence Tourisme