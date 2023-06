FeelOut – Location de vélos et randos guidées 3 avenue Gambetta Excideuil, 12 juin 2023, Excideuil.

Excideuil,Dordogne

Partez à la découverte du Périgord à VTT, avec ou sans guide. Plutôt sport, détente ou histoire et patrimoine local, votre guide s’adapte à vos envies et à votre niveau.

Location de vélos, livraison gratuite à partir de 2 jours de location et jusqu’à 20 km d’Excideuil..

3 avenue Gambetta

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discover the Périgord by mountain bike, with or without a guide. Rather sport, relaxation or history and local heritage, your guide adapts to your desires and your level.

Bike rental, free delivery from 2 days rental and up to 20 km from Excideuil.

Descubra el Perigord en bicicleta de montaña, con o sin guía. Tanto si prefiere el deporte, la relajación o la historia y el patrimonio local, su guía se adaptará a sus deseos y a su nivel.

Alquiler de bicicletas, entrega gratuita a partir de 2 días de alquiler y hasta 20 km de Excideuil.

Entdecken Sie das Périgord mit dem Mountainbike, mit oder ohne Führer. Eher Sport, Entspannung oder Geschichte und lokales Erbe, Ihr Führer passt sich Ihren Wünschen und Ihrem Niveau an.

Fahrradverleih, kostenlose Lieferung ab 2 Tagen Mietdauer und bis zu 20 km von Excideuil entfernt.

Mise à jour le 2023-06-09 par Isle-Auvézère