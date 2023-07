Marché paysan 3 Avenue du Stade Idron, 8 juillet 2023, Idron.

Idron,Pyrénées-Atlantiques

Chaque samedi matin, à partir de 8h, venez faire vos emplettes au marché d’Idron, à 5 minutes de Pau.

Situé à proximité de la route de Tarbes, ce marché permet d’acheter des produits essentiellement locaux à des petits producteurs. Vous y trouverez fruits et des légumes d’ici et d’ailleurs, des produits laitiers, de la viande mais aussi des plats cuisinés pour le bonheur de tous..

3 Avenue du Stade Halles

Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Every Saturday morning, from 8 am, come and do your shopping at the market of Idron, 5 minutes from Pau.

Located near the road to Tarbes, this market allows you to buy mainly local products from small producers. You will find fruits and vegetables from here and elsewhere, dairy products, meat but also cooked dishes for the happiness of all.

Todos los sábados por la mañana, a partir de las 8, venga a hacer sus compras en el mercado de Idron, a 5 minutos de Pau.

Situado cerca de la carretera de Tarbes, este mercado permite comprar principalmente productos locales a pequeños productores. Encontrará frutas y verduras de aquí y de otros lugares, productos lácteos, carne, pero también platos preparados para que todos puedan disfrutar.

Jeden Samstagmorgen ab 8 Uhr können Sie auf dem Markt in Idron, 5 Minuten von Pau entfernt, Ihre Einkäufe erledigen.

Dieser Markt liegt in der Nähe der Straße nach Tarbes und bietet die Möglichkeit, überwiegend lokale Produkte von kleinen Erzeugern zu kaufen. Hier finden Sie Obst und Gemüse von hier und anderswo, Milchprodukte, Fleisch, aber auch Fertiggerichte, die jeden glücklich machen.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Pau