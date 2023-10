Stage de verre au chalumeau : La perle de verre 3 Avenue du Général de Gaulle Eymet, 23 octobre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Découvrez l’univers fascinant et poétique des perles de verres !

Ce stage est modulable : les participants peuvent choisir de venir pour la semaine ou 1,2,3,4 jours à votre convenance.

Le tarif est de 60 € la matinée. Le repas de midi est offert à l’atelier pour les personnes qui souhaitent rester.

A partir de 15h vous avez la possibilité de continuer à manipuler librement avec un supplément de 6€ l’heure.

Programme du stage :

lundi : Initiation aux formes, décorations de base et couleurs des perles

Mardi : Travail de la pose et du point

Mercredi : Travail sur l’aventurine cuivré et bleu

Jeudi : Cannes torsadées et filigranes

Vendredi : Fabrication et pose de murines

Le verre, les matériaux et le matériel sont fournis..

2023-10-23 fin : 2023-10-27 13:00:00. .

3 Avenue du Général de Gaulle Terre de Verre

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discover the fascinating and poetic world of glass beads!

This workshop is flexible: participants can choose to come for the week or 1,2,3,4 days, at your convenience.

The price is 60? per morning. Lunch is provided at the workshop for those who wish to stay.

From 3pm onwards, you can continue to manipulate freely for a supplement of 6? per hour.

Workshop program :

monday: Introduction to bead shapes, basic decorations and colors

Tuesday: Work on setting and stitching

Wednesday: Working with copper and blue aventurine

Thursday: Twisted rods and filigrees

Friday: Making and setting murines

Glass, materials and equipment provided.

¡Descubra el fascinante y poético mundo de las cuentas de vidrio!

Este curso es flexible: los participantes pueden elegir venir durante la semana o 1, 2, 3 o 4 días, según lo deseen.

El precio es de 60 euros por mañana. El almuerzo se ofrece en el taller para aquellos que deseen quedarse.

A partir de las 15.00 horas, se puede seguir trabajando libremente por un suplemento de 6 euros la hora.

Programa del taller:

lunes: Introducción a las formas de los abalorios, a las decoraciones básicas y a los colores

Martes: Trabajo de colocación y costura

Miércoles: Trabajo con cobre y aventurina azul

Jueves: Varillas retorcidas y filigranas

Viernes: Fabricación y colocación de murinas

Se proporciona el vidrio, los materiales y el equipo.

Entdecken Sie die faszinierende und poetische Welt der Glasperlen!

Dieser Workshop ist modular aufgebaut: Die Teilnehmer können wählen, ob sie für eine Woche oder 1,2,3,4 Tage kommen möchten, ganz wie es Ihnen beliebt.

Der Preis beträgt 60 ? pro Vormittag. Das Mittagessen wird im Atelier angeboten für diejenigen, die bleiben möchten.

Ab 15 Uhr haben Sie die Möglichkeit, gegen einen Aufpreis von 6 Euro pro Stunde weiter zu arbeiten.

Programm des Workshops :

montag: Einführung in die grundlegenden Formen, Verzierungen und Farben von Perlen

Dienstag: Arbeiten mit dem Verlegen und dem Stich

Mittwoch: Arbeiten mit kupferfarbenem und blauem Aventurin

Donnerstag: Gedrehte und filigrane Ruten

Freitag: Herstellung und Anbringen von Murines

Glas, Materialien und Ausrüstung werden bereitgestellt.

