Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 14:00:00

fin : 2024-01-27 17:00:00 . Stage de danses du pays vannetais et gallo accompagnées par du chant dans la danse.

Animé par Alan Pierre, danseur, chanteur dans la danse, musicien, animateur culturel et transmetteur en danse bretonne.

Organisé par Lagadenn dans le cadre du festival Taol Kurun. .

3 Avenue du Coat-Kaër Espace Benoîte Groult

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

