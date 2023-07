La Ruelle : Concert électrotrad 3 Avenue du Château Ségur-le-Château, 8 juillet 2023, Ségur-le-Château.

Ségur-le-Château,Corrèze

Avec L’Ombre de la Bête, François Robin et Mathias Delplanque proposent une musique immersive s’appuyant sur l’expérimentation électroacoustique autour des sons organiques de la veuze (cornemuse). Une épopée sauvage et onirique flirtant entre musiques minimalistes et musiques traditionnelles. Réservation conseillée (places limitées)..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . .

3 Avenue du Château

Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



With L?Ombre de la Bête, François Robin and Mathias Delplanque offer immersive music based on electroacoustic experimentation with the organic sounds of the veuze (bagpipe). A wild, dreamlike epic flirting with minimalist and traditional music. Reservations recommended (places are limited).

Con L’Ombre de la Bête, François Robin y Mathias Delplanque ofrecen una música envolvente basada en la experimentación electroacústica con los sonidos orgánicos de la veuze (gaita). Una epopeya onírica y salvaje que coquetea con la música minimalista y tradicional. Se recomienda reservar (las plazas son limitadas).

Mit L’Ombre de la Bête präsentieren François Robin und Mathias Delplanque eine immersive Musik, die sich auf elektroakustische Experimente rund um die organischen Klänge der Veuze (Dudelsack) stützt. Ein wildes und traumhaftes Epos, das zwischen minimalistischer und traditioneller Musik flirtet. Reservierung empfohlen (begrenzte Plätze).

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Pays de Saint-Yrieix