La Ruelle : Concert récital lyrique 3 Avenue du Château Ségur-le-Château, 7 juillet 2023, Ségur-le-Château.

Ségur-le-Château,Corrèze

«Nuits d’été et châteaux en Espagne» interprété par Pierre Paillet (baryton – Conservatoire de Bordeaux) et accompagné au piano par Nicolas Contamine. Réservation conseillée (places limitées)..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . .

3 Avenue du Château

Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



« Nuits d?été et châteaux en Espagne » performed by Pierre Paillet (baritone – Conservatoire de Bordeaux) with piano accompaniment by Nicolas Contamine. Reservations recommended (places are limited).

« Nuits d’été et châteaux en Espagne » interpretado por Pierre Paillet (barítono – Conservatorio de Burdeos) con acompañamiento al piano de Nicolas Contamine. Se recomienda reservar (plazas limitadas).

« Sommernächte und Luftschlösser », vorgetragen von Pierre Paillet (Bariton – Konservatorium Bordeaux) und am Klavier begleitet von Nicolas Contamine. Reservierung empfohlen (begrenzte Plätze).

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Pays de Saint-Yrieix