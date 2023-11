Déballage artisanal et artistique 3 Avenue du Charles de Gaulle Virelade, 25 novembre 2023, Virelade.

Virelade,Gironde

La Boutique des Métiers d’Art de Virelade vous accueille tout au long du week-end, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, pour découvrir le travail d’artisan.e.s et artistes locaux ! Le moment idéal pour trouver vos idées cadeaux pour la fin d’année ! Si vous êtes passé.e plusieurs fois devant cette boutique en vous disant « il faut que je m’y arrête un jour, pour aller la découvrir ! », alors c’est l’occasion toute trouvée ! Et si vous faites partie des client.e.s fidèles, déjà bien connaisseurs du lieu, c’est l’occasion d’y revenir, car vous y découvrirez des artistes invité.e.s spécialement pour l’occasion, présent.e.s uniquement ce week-end là !

Tous.tes ont leur atelier en Gironde, car la boutique se positionne en faveur des circuits-courts..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 19:00:00. EUR.

3 Avenue du Charles de Gaulle Boutique des Métiers d’Art

Virelade 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Virelade?s Boutique des Métiers d?Art welcomes you all weekend long, in a warm and friendly atmosphere, to discover the work of local artisans and artists! It’s the perfect time to find your gift ideas for the end of the year! If you’ve passed this store several times and said to yourself, « I’ve got to stop by sometime and check it out », then this is the perfect opportunity! And if you’re a loyal customer, already familiar with the place, this is the perfect opportunity to come back, as you’ll discover artists invited especially for the occasion, and present only that weekend!

All of them have their studios in Gironde, as the store is committed to short-distance sales.

La Boutique des Métiers d’Art de Virelade le da la bienvenida durante todo el fin de semana, en un ambiente cálido y acogedor, para descubrir el trabajo de los artesanos y artistas locales ¡Es el momento perfecto para encontrar sus ideas de regalo para fin de año! Si has pasado varias veces por delante de esta tienda y te has dicho « tengo que pasarme un día a echar un vistazo », ¡esta es la ocasión perfecta! Y si es uno de los clientes habituales que ya conoce el lugar al dedillo, ésta es la ocasión perfecta para volver de nuevo, porque podrá descubrir a artistas invitados especialmente para la ocasión, ¡y presentes sólo ese fin de semana!

Todos ellos tienen sus estudios en Gironda, porque la tienda apuesta por los circuitos cortos.

Die Boutique des Métiers d’Art in Virelade empfängt Sie das ganze Wochenende über in einer warmen und freundlichen Atmosphäre, um die Arbeit der lokalen Handwerker und Künstler zu entdecken! Der ideale Zeitpunkt, um nach Geschenkideen für das Jahresende zu suchen! Wenn Sie schon mehrmals an diesem Geschäft vorbeigelaufen sind und sich gedacht haben: « Da muss ich unbedingt mal vorbeischauen », dann ist dies die perfekte Gelegenheit! Und wenn Sie zu den treuen Kunden gehören, die den Laden schon gut kennen, dann ist das eine gute Gelegenheit, wiederzukommen, denn Sie können dort auch Künstler entdecken, die nur an diesem Wochenende hier sind und speziell für diesen Anlass eingeladen wurden!

Alle haben ihre Ateliers in der Gironde, denn der Laden setzt sich für kurze Wege ein.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Cadillac-Podensac