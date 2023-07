SOIRÉE PÉTANQUE – MONTPEYROUX 3 Avenue des Rosaires Montpeyroux, 26 juillet 2023, Montpeyroux.

Montpeyroux,Hérault

Lors d’une soirée conviviale le 26 juillet prochain, venez découvrir ou redécouvrir la pétanque avec le club La boule Philosophe de Montpeyroux et ses membres pour pratiquer ce sport typique selon un principe : le jeu puis le repas partagé..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . EUR.

3 Avenue des Rosaires

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie



For a convivial evening on July 26, come and discover or rediscover pétanque with the club La boule Philosophe de Montpeyroux and its members, who will play this typical sport according to one principle: the game followed by a shared meal.

Venga a descubrir o redescubrir la petanca con el club de boule Philosophe de Montpeyroux y sus socios en una velada de convivencia el 26 de julio, donde podrá jugar a este deporte tradicional y disfrutar de una partida seguida de una comida compartida.

An einem geselligen Abend am 26. Juli können Sie mit dem Club La boule Philosophe de Montpeyroux und seinen Mitgliedern das Boulespiel entdecken oder wiederentdecken, um diesen typischen Sport nach einem Prinzip zu praktizieren: erst das Spiel und dann das gemeinsame Essen.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT