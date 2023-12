Patinoire Luna Park 3 Avenue des Isles Avermes, 3 décembre 2023, Avermes.

Avermes,Allier

Pour la première fois à Moulins : présence d’une vraie patinoire à glace ! Une patinoire de 200m2 vous attend !.

2023-12-09 fin : 2023-01-07 . EUR.

3 Avenue des Isles Parc des Expositions de Moulins-Avermes

Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



For the first time in Moulins: a real ice rink! A 200m2 ice rink awaits you!

Por primera vez en Moulins: ¡una auténtica pista de hielo! Le espera una pista de hielo de 200 m2

Zum ersten Mal in Moulins: eine echte Eislaufbahn! Eine 200m2 große Eisbahn erwartet Sie!

Mise à jour le 2023-11-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région