Finale Nationale des concours de la race Charolaise 3 avenue des Isles Avermes Catégories d’Évènement: Allier

Avermes Finale Nationale des concours de la race Charolaise 3 avenue des Isles Avermes, 30 novembre 2023, Avermes. Avermes,Allier 128e concours agricole de Moulins mettant à l’honneur les plus beaux spécimens de race Charolaise de France..

3 avenue des Isles Parc Moulins-Expo

Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



128th Moulins agricultural show featuring France's finest Charolais cattle. el 128º salón agrícola de Moulins, en el que se exhibe el mejor ganado Charolais de Francia. 128. Landwirtschaftswettbewerb in Moulins, bei dem die schönsten Exemplare der Charolais-Rasse Frankreichs geehrt werden.

